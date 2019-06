Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete am 08.06.2019, um ca. 17:00 Uhr im Penny Markt in der Gewerbestraße eine Kundin, die einen stark alkoholisierten Eindruck auf sie machte und sich auch noch im Markt mit einer Palette Sektdosen eingedeckt hatte. Die angeforderte Polizei konnte die 49-jährige Frau in stark alkoholisiertem Zustand antreffen. Sie gab an, auf dem Parkplatz bereits Alkohol zu sich genommen zu haben. Einen Alkoholtest lehnte sie ab. Eine begangene Trunkenheitsfahrt konnte ihr nicht nachgewiesen werden. Die Fahrzeugschlüssel der Frau wurden sichergestellt. Für ihren Heimweg nutzte sie ein Taxi.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.pizweibruecken@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pizweibruecken@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell