POL-PDPS: Ladendiebstähle im Outlet

Am 08.06.2019 wurden um ca. 14:50 Uhr vom Sicherheitspersonal des Outlet zwei Ladendiebe auf frischer Tat erwischt. Es konnte beobachtet werden, wie sich ein 41-jähriger Mann und dessen 34-jährige weibliche Begleitung in den Adidas-Store begaben. Die Frau steckte dort mehrere Kleidungsstücke in eine, von dem Mann mitgebrachte Tüte. Anschließend verließ das Pärchen ohne zu bezahlen das Geschäft. Beide wurden vom Outlet-Sicherheitsdienst angesprochen und festgehalten. Nachdem eine Polizeistreife vor Ort eintraf, konnte bei einer Durchsuchung des Mannes weiteres Diebesgut aus dem Skechers-Store aufgefunden werden. Der Wert des gesamten Diebesguts beläuft sich auf 210 Euro.

Ein weiterer Ladendiebstahl wurde bekannt, als ein 39-jähriger Mann und eine 38-jährige Frau vom Sicherheitsdienst des Outlet am 08.06.2019 um ca. 12:30 Uhr dabei erwischt wurden, als sie im Esprit-Store in einer dortigen Umkleidekabine 5 Bekleidungsteile im Wert von 144 Euro in eine mitgebrachte Tasche eines anderen Shops packten und ohne zu bezahlen das Geschäft verließen.

