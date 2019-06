Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots)

Am 08.06.2019 ereignete sich um 10:20 Uhr in der Pirmasenser Straße ein Verkehrsunfall mit zwei Unfallbeteiligten und einem Gesamtschaden von ca. 8000 Euro. Eine 69-jährige Frau befuhr mit ihrem Mercedes die Sickingerhöhstraße in Richtung Niederauerbacher Kreisel. Ein 84-jähriger Mann befuhr mit seinem Mercedes die Pirmasenser Straße aus Richtung Tschifflicker Straße kommend. An der Einmündung zur Sickingerhöhstraße wollte er in diese nach links abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt der Bevorrechtigten. Der Mercedes der Frau war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.pizweibruecken@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pizweibruecken@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell