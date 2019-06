Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl im Wasgau-Markt

Zweibrücken (ots)

Am 08.06.2019 wurde um ca. 15:55 Uhr eine 76-jährige Frau Opfer eines Diebstahls im Wasgau-Markt in der Finkenstraße. Sie hatte ihre mitgeführte Stofftasche im Einkaufswagen deponiert und entfernte sich kurzzeitig zur Obst-/Gemüseabteilung. Dies nutzte der unbekannte Täter, um den in der Stofftasche befindlichen Geldbeutel zu entwenden. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

