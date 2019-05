Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach räuberischem Diebstahl in Haft(Esslingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Esslingen (ES):

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Esslingen gegen einen polizeibekannten 23-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann wurde am Samstagvormittag in Esslingen nach einem Ladendiebstahl festgenommen und befindet sich zwischenzeitlich in Haft.

Gegen 10.30 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter eines Elektronikmarktes in der Weilstraße die Polizei, der einen flüchtigen mutmaßlichen Ladendieb nach dem Diebstahl eines Smartphones auf der Flucht festgehalten hat. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen ergab, war der Tatverdächtige mit einem Abholschein zur Kasse gegangen. Als die Kassiererin das dort bereitgelegte Mobiltelefon einscannen wollte, soll sich der 23-Jährige das Gerät geschnappt und unmittelbar darauf die Flucht ergriffen haben. Ein Mitarbeiter des Marktes nahm sofort die Verfolgung auf. Durch das Geschehen aufmerksam geworden, stellte sich ein Zeuge dem Flüchtigen in den Weg. Diesem gelang es, den mutmaßlichen Ladendieb zu überwältigen, wobei sich der Flüchtige heftig zur Wehr setzte. Bei dieser Rangelei wurde der Zeuge leicht verletzt. Gemeinsam mit dem Mitarbeiter konnte der Tatverdächtige anschließend der Polizei übergeben werden. Der 23-Jährige Iraker wurde vorläufig festgenommen und das Smartphone, das er noch bei sich hatte, sichergestellt.

Er wurde am Sonntagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (jw)

