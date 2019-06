Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung und anschließender Widerstand

Zweibrücken (ots)

Nach einer gemeldeten Sachbeschädigung am 08.06.2019 um ca. 18:00 Uhr an einer Haustür in der Ontariostraße erschienen der 22-jährige Täter und seine 24-jährige Freundin auf hiesiger Dienststelle. Aufgrund Sprachbarrieren und erheblicher Alkoholisierung der beiden konnte nicht geklärt werden, warum der Mann die Tür der gemeinsamen Wohnung eingetreten hatte. Da beide Personen auf der Dienststelle zusehends aggressiver wurden, sollte die Frau zur Beruhigung der Situation zunächst die Dienststelle verlassen. Dabei schlug sie nach einer Polizeibeamtin und kratzte diese, weshalb die Frau gefesselt und in Gewahrsam genommen wurde. Da der Mann seiner Freundin zu Hilfe eilen wollte und sich nicht beruhigen ließ, wurde auch er in Gewahrsam genommen.

