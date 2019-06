Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 23.06.19

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Wild Am So., 01.35 Uhr, befuhr ein Seesener mit seinem PKW die Kirschenallee von Bilderlahe in Rtg. Seesen. Ca. 400m hinter der BAB-Brücke wechselte ein Reh von links über die Fahrbahn und wurde vom Fahrzeug erfasst. Der PKW kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab prallte gegen einen Straßenbaum. Sachschaden: ca. 6.000EUR (sch)

Körperverletzung/Diebstahl eines Handy Am Sa., 23.30 Uhr, kam es auf der Marktstr. in Seesen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen Jugendlicher bzw. Heranwachsender. Bei der Sachverhaltsaufnahme beschuldigten sich die Gruppen (17-19 Jahre, alle aus Seesen) gegenseitig, angegriffen und geschlagen worden zu sein. Weiterhin wird ein 19-jähriger beschuldigt, das Handy eines 18-jährigen entwendet zu haben, das diesem während der Auseinandersetzung aus der Tasche gefallen war. Der 19-jährige soll es an sich genommen haben und dann weggelaufen sein. Er konnte von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Gegen die jeweiligen Gruppenmitglieder wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung bzw. gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Gegen den nicht mehr angetroffenen 19-jährigen wird außerdem wegen Verdachts des Diebstahls ermittelt. Zeugen, die von der Auseinandersetzung etwas mitbekommen haben, werden gebeten sich mit dem PK Seesen in Verbindung zu setzen (sch).

