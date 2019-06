Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Schwerverletzte Kradfahrer nach zwei Verkehrsunfällen am Sieberberg

Goslar (ots)

Unfall 1:

Am 21.06.2019, um 18.50 Uhr, befuhr ein 39jähriger aus Cuxhaven die L 521 aus Sieber kommend in Richtung St.Andreasberg. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad und rutschte in die Leitplanke. Am Krad sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden, der auf ca. 1800 Euro geschätzt wurde. Der Verunfallte wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Herzberg verbracht.

Unfall 2:

An genau derselben Stelle ereignete sich am 22.06.2018, um 11.48 Uhr, ein identischer Verkehrsunfall. Aufgrund eines Fahrfehlers verlor ein 72jähriger Motorradfahrer aus dem Jerichower Land in der vorgenannten Linkskurve die Kontrolle über sein Krad und rutschte ebenfalls in die Leitplanke. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber in das Südharzklinikum nach Nordhausen geflogen wurde. Am Krad und an der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 500 Euro.

