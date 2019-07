POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 2 Unfälle und mehrere Einbrüche

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Eine 14-jährige Schülerin wollte am Montagmorgen, gegen 7:30 Uhr die Straße Im Sämann im Bereich der dortigen Bushaltestelle überqueren. Da sie die Fahrbahn betrat ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, wurde sie vom Daimler einer vorbeifahrenden 45 Jahre alten Frau erfasst. Der Teenager wurde beim Zusammenstoß mit dem Auto schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden in der Nacht zum Montag, gegen 0:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B14. Ein 30 Jahre alter Daimler-Fahrer fuhr die Bundesstraße in Richtung Schorndorf entlang, als kurz vor dem Teiler B14 / B29 plötzlich ein heller Daimler (vermutlich C-Klasse) direkt vor ihm die Spur wechselte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Mann sein Auto stark ab und wich nach links aus. In der Folge kollidierte er mit der Mittelleitplanke. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend ohne anzuhalten fort. Das Polizeirevier Waiblingen sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Schwaikheim: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Sonntag, 13 Uhr und Montag, 6 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße ein. Die Einbrecher durchsuchten diverse Räumlichkeiten und erbeuteten Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Urbach: Einbruch in Feinkostgeschäft

Zwischen Sonntag, 13 Uhr und Montag, 8 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus am Marktplatz ein und entwendeten Bargeld von mehreren hundert Euro. Die Diebe richteten zudem einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an. Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf (Tel. 07181 2040) in Verbindung zu setzen.

Fellbach-Schmiden: Versuchter Einbruch

Zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag versuchten bisher unbekannte Einbrecher in einen Friseursalon in der Fellbacher Straße zu gelangen. Den Tätern gelang es allerdings nicht, die Eingangstüre aufzubrechen. An dieser entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise auf die bisher unbekannten Diebe werden beim Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegen genommen.

Backnang: Einbruch in Kindergarten

Zwischen Freitag, 12:45 Uhr und Montag, 7 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Einbrecher Zugang zu einem Kindergarten in der Straße Ölberg und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag sowie eine Digitalkamera. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

