Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fass löst Polizeieinsatz aus - mit Bild

Bild-Infos

Download

Aalen (ots)

Ein Wasserfass löste in den frühen Morgenstunden des Montags einen größeren Polizeieinsatz aus. Was war geschehen? Kurz vor 4 Uhr fiel einem Passanten auf, dass vor dem Eingang einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße ein blaues Wasserfass, umwickelt mit einem Paketklebeband, steht. Da auch die verständigten Polizeibeamten nicht ausschließen konnten, dass von dem Fass eine Gefahr ausgeht, wurde das Tankstellengelände evakuiert und abgesperrt. Als gegen 6 Uhr die Delaborierer aus Stuttgart das Fass öffneten und Entwarnung gaben, kam der Besitzer des Fasses vor Ort. Dieser hatte sein Wasserfass am Vorabend nach dem Einkaufen vergessen und war sichtlich überrascht davon, dass dieses einen polizeilichen Großeinsatz ausgelöst hatte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell