POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Geldbörse, geklärte Einbruchsserie, Unfälle

Abtsgmünd: Unfall beim Rangieren

Ein 32-Jähriger beschädigte am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr mit seinem Pkw Mercedes Benz beim Rangieren einen in der Weiheräckerstraße abgestellten Pkw Skoda.

Aalen: Zu dicht aufgefahren

Mit seinem Krad befuhr ein 26-Jähriger am Sonntagabend gegen 20 Uhr den Rombachtunnel der B29 in Fahrtrichtung Aalener Innenstadt. Im Ausgang des Tunnels bemerkte er dann einen nachfolgenden Pkw, der mehrfach sehr dicht auffuhr. Bei dem Pkw soll es sich um einen grauen Pkw VW Golf handeln, der von einem ca. 30 bis 40 Jahre alten Mann gefahren wurde. Dieser hat eine Glatze, keinen Bart und keine Brille. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf das Fahrzeug bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Geldbeutel entwendet

Ein Unbekannter entwendete am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr im Aalener Bahnhof den Geldbeutel einer 40-Jährigen. Die Frau hatte die Geldbörse in ihrer Tasche verstaut, welche sie auf ihren Koffer gelegt hatte. Der Diebstahl ereignete sich entweder am Fahrkartenautomat oder im Innenraum der Bäckereifiliale im Bahnhof, was laut Aussagen der 40-Jährigen wahrscheinlicher ist. Der Täter erbeutete neben diversen persönlichen Karten auch einen größeren Bargeldbetrag. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 51-Jähriger seinen Pkw Opel bereits am Samstagabend gegen 23.40 Uhr auf der B 29 Höhe Immenhofen anhalten. Eine 53-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Audi auf, wobei ein Sachschaden von rund 7000 Euro entstand. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Bopfingen: Einbruchsserie aufgeklärt

Nach zahlreichen Einbrüchen zwischen August 2018 und Juni 2019 hat der Polizeiposten Bopfingen nun vier Tatverdächtige, im Alter von 17, 18, 19 und 20 Jahren ermittelt. Die jungen Männer waren über das vergangene Jahr verteilt in Firmen, Schulen, Vereinsheime, leerstehende Bürogebäude und eine Tankstelle eingebrochen und hatten hierbei Alkohol, Zigaretten, Bargeld und technische Geräte im Wert von circa 15.000 Euro entwendet und einen Sachschaden von circa 5.000 Euro angerichtet. In einem Fall wurde ein Pkw entwendet, den sie später unfallbeschädigt bei Bopfingen zurückließen.

Aufgrund Videoaufzeichnungen und umfangreichen polizeiliche Ermittlungen waren die Ermittler auf die Spur der jungen Männer gekommen. Bei richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchungen wurde umfangreiches Diebesgut und weitere Beweismittel sichergestellt, die den Tatverdacht erhärteten. Die Ermittlungen zu den insgesamt 24 Einbrüchen dauern an.

Mutlangen: Radlerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 61-jährige Fahrradfahrerin bei einem Sturz am Montagvormittag zu. Drei 12, 13 und 14 Jahre alten Kinder hatten durchsichtiges Klebeband über die Fahrbahn der Hornbergstraße gespannt. Die Radlerin, die aus Richtung Mörikestraße heranfuhr, erkannte dies gegen 10.30 Uhr jedoch zu spät, sodass sie von dem Klebeband am Hals erfasst und dabei vom Fahrrad gezogen wurde. Sie stürzte auf die Fahrbahn. Der Fahrer eines Omnibusses erkannte die Frau glücklicherweise rechtzeitig und konnte sein Fahrzeug abbremsen.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 21-Jähriger seinen Pkw VW am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr auf der Täferroter Straße anhalten. Ein 47-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW auf das stehende Fahrzeug auf. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

