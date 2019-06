Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec-Fahrerin stürzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelec-Fahrerin am Samstag bei einem Unfall in Bocholt erlitten. Die 31-Jährige hatte gegen 20.45 Uhr die Werther Straße befahren, den Masten einer Ampel touchiert und war zu Fall gekommen. Ein hinter ihr fahrender 34 Jahre alter Pedelec-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf die gestürzte Bocholterin auf. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dort entnahm ein Arzt auch eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können: Die Frau war alkoholisiert unterwegs gewesen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell