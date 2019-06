Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Windschutzscheibe eingeschlagen und Beifahrer attackiert

Stadtlohn (ots)

Im Polizeigewahrsam endete die Nacht zum Sonntag für einen 27 Jahre alten Stadtlohner. Vorangegangen war eine Attacke gegen einen Pkw: Das Geschehen hatte sich gegen Mitternacht an der Straße Breul abgespielt. Dort lieferten sich zwei zunächst Unbekannte eine lautstarke verbale Auseinandersetzung. Als eine 30-jährige Stadtlohnerin zufällig dort mit ihrem Wagen anhielt, zerrten die beiden Männer den Beifahrer heraus und schlugen ihn mehrfach. Einer der beiden Täter griff sich einen Stein aus einer Gartenmauer und beschädigte damit die Windschutzscheibe des Pkw. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Unbekannten. Die Beamten konnten kurz darauf in unmittelbarer Nähe einen Mann antreffen, auf den die Beschreibung der Zeugen passte. Sie brachten den alkoholisierten Stadtlohner zur Polizeiwache in Ahaus und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam. Die weiteren Ermittlungen laufen.

