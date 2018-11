POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brände von Müllcontainern +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Erneut brannten am Mittwoch, 28. November 2018, zwischen 22:00 Uhr und 22:45 Uhr, drei Altpapiertonnen in der Breslauer Straße sowie mehrere Mülltonnen, die sich auf einem Firmengelände am Hasporter Damm in Höhe des Stadions befanden. Durch schnelles Eingreifen der Berufsfeuerwehr Delmenhorst konnte in allen Fällen eine Ausbreitung der Feuer sowie die Entstehung größerer Schäden verhindert werden.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum und Tatortnähe machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Delmenhorst unter 04221/1559-0 zu melden (1427695, und 1427925).

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell