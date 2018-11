POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Länderübergreifende Kontrolle +++ Ergebnisse der Kontrollen in Delmenhorst und Stuhr

Delmenhorst (ots) - Eine länderübergreifende Kontrolle wurde am Mittwoch, 28. November 2018, durch die Polizei Bremen, die Polizeiinspektionen Diepholz und Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch durchgeführt. Hintergrund der Kontrollaktion war die Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen, welche insbesondere in den Monaten der dunklen Jahreszeit verübt werden. Die meisten Taten davon verzeichnen die beiden niedersächsischen Inspektionen im Grenzbereich zu Bremen. Ziel sollte es sein, Straftaten aufzuklären, kriminelle Strukturen zu erkennen und weitere ermittlungstaktische Erkenntnisse zu gewinnen, welche zur Aufklärung von Einbruchstaten führen.

Die Polizeiinspektion Diepholz richtete ihre Kontrollstelle in Stuhr an der Varreler Landstraße (L337), einer grenznahen Verbindungsroute zwischen der Stadt Delmenhorst und Bremen, ein. In der Kontrollstelle wurden etwa 150 Fahrzeuge und 185 Personen kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten neben ermittlungstaktischen Erkenntnissen diverse Verstöße fest. Zwei Personen führten ihre Fahrzeuge, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen und vier Personen führten die Fahrzeuge unter Einfluss berauschender Mittel (Drogen/ Alkohol). Bei einer Person wurden einige wenige Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Für zwei Personen endete die Fahrt mit ihren Fahrzeugen an der Kontrollstelle. Bautechnische Veränderungen an den Fahrzeugen hatten dort zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt.

In Delmenhorst wurden dabei zwischen 18 und 23 Uhr zwei Kontrollstationen eingerichtet. Hier wurde sowohl der stadteinwärts als auch der stadtauswärts fahrende Verkehr überwacht. Abgesetzt positionierte Beamte selektierten den Fahrzeugverkehr und informierten die Kontrollkräfte zudem über festgestellte Verstöße. Insgesamt wurden 110 Fahrzeuge angehalten. 35 Fahrzeuge und 50 Personen wurden einer genaueren Kontrolle unterzogen und durchsucht. Dabei wurden Verstöße gegen das Fahrerlaubnisrecht, das Waffen-und das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Zudem lagen Urkundenfälschungen, missbräuchliche Nutzungen von Kennzeichen und Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor. Außerdem wurden 19 Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet.

18:10 Uhr: Zehn Minuten nach Kontrollbeginn wurde ein in Richtung Bremen fahrender Opel angehalten. Der Fahrer, ein 35-jähriger Mann aus Delmenhorst, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem zeigte er körperliche Auffälligkeiten, die auf den Konsum von berauschenden Mitteln deuteten. Ein durchgeführter Test erhärtete den Verdacht und zeigte eine mögliche Beeinflussung durch Marihuana an. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden, die Weiterfahrt wurde untersagt.

18:30 Uhr: Um 18:30 Uhr sollte ein in Richtung Bremen fahrender Daimler kontrolliert werden. Kurz vor Erreichen der Kontrollstelle bog der Fahrer in eine Nebenstraße ab und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Die eingesetzten Kontrollbeamten waren auf derartige Fluchtversuche vorbereitet und konnten den Pkw im Hermannsweg stoppen. Am Steuer befand sich ein 55-jähriger Delmenhorster, der in der Vergangenheit schon mehrfach wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Gegen ihn wurde ein erneutes Strafverfahren eingeleitet.

19:00 Uhr Weil der Fahrer eines BMW SUV auf dem Weg nach Delmenhorst sein Smartphone bediente, wurde er angehalten. Bei der Kontrolle ließ der 36-jährige Bremer einen Beutel fallen, den er unter sein Auto schieben wollte. Die kontrollierenden Beamten bemerkten diesen Versuch aber und hoben den Beutel auf. Er beinhaltete eine geringe Menge Marihuana. Da der 36-Jährige körperliche Auffälligkeiten zeigte, die auf eine Beeinflussung durch Marihuana deuteten, wurde auch ihm die Durchführung eines Tests angeboten. Dieses Angebot lehnte er zunächst ab, willigte dann aber ein. Den mit Urin zu füllenden Becher nutzte er aber, um Mineralwasser aus seinem Mund hineinzuspucken. Diese Täuschung war nicht von Erfolg gekrönt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt war auch für ihn beendet. Gegen ihn wurden Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet.

22:15 Uhr Ein 21-jähriger Bremer geriet mit seinem alten Ford Focus in die Kontrollstelle. Dabei fiel auf, dass der Pkw nicht mehr zugelassen war. Der Bremer hatte Kennzeichen an seinem Ford angebracht, die für ein anderes Auto ausgegeben waren. Er muss sich auf ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung einstellen.

22:25 Uhr Bei der Kontrolle eines VW Polo wurden gleich mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Der 28-jährige Fahrer aus Bremen führte ein verbotenes Messer in einer Bauchtasche mit. Bei der Durchsuchung des Autos wurden zudem ein Elektroschocker, ein Schlagstock und ein weiteres Messer gefunden.

Neben den festgestellten Verstößen wurden viele Erkenntnisse gewonnen, die bei zukünftigen Ermittlungen im Bereich der Einbruchskriminalität hilfreich werden können. Das Fazit der Einsatzleitung fiel deshalb auch durchweg positiv aus und wurde zum Anlass genommen, ähnliche Kontrollen zu wiederholen.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell