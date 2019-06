Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Nachts ins Freibad eingedrungen

Stadtlohn (ots)

Auch tropische Temperaturen rechtfertigen keinen unerlaubten nächtlichen Besuch im Freibad: Den hatten zwei 23 und 25 Jahre alten Männer in der Nacht zum Sonntag dem Freibad in Stadtlohn abgestattet. Um auf das Gelände zu kommen, waren sie über den Zaun gestiegen. Doch zum Sprung ins kühle Nass kam es nicht, mit dem sich die beiden Stadtlohner in der unbeaufsichtigten Zeit zudem selbst in Gefahr gebracht hätten: Eine Security-Mitarbeiterin nahm sich der beiden ungebetenen Gäste an. Sie verständigte die Polizei, und die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch.

