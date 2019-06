Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Beim Ausweichen zusammengestoßen

Isselburg (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Freitag bei einem Unfall in Isselburg-Heelden erlitten. Der 54-Jährige befuhr gegen 16.10 Uhr die B67 in östliche Richtung. Ein entgegenkommender 48-jähriger Reeser wollte nach links in die Straße Im Geer abbiegen und ordnete sich deshalb auf der Linksabbiegerspur ein. Nach Angaben des Motorradfahrers aus Borken habe er in diesem Moment einem langsam vor ihm fahrenden Pkw nach links ausweichen müssen. Dabei war es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Wagen des 48-Jährigen gekommen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell