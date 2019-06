Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Parkenden Wagen angefahren

Bocholt (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat eine Unbekannte am Freitag bei einem Unfall in Bocholt hinterlassen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie eine Autofahrerin gegen 18.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Friesenstraße beim Zurücksetzen gegen einen geparkten schwarzen BMW fuhr. Danach entfernte sie sich, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Beim Fahrzeug der Verursacherin soll es sich um einen kleineren schwarzen Pkw handeln. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (02871) 2990.

