Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher weckt Zeugen

Bocholt (ots)

In das Wirtschaftsgebäude eines Wohnmobilparks am Aasee in Bocholt ist in der Nacht zum Samstag ein zunächst Unbekannter eingedrungen. Ob und was der Täter entwendete, ist noch nicht bekannt. Der Einbrecher hatte sich gewaltsam Zugang verschafft, indem er die Scheibe einer Eingangstür einschlug. Das war nicht unbemerkt geblieben: Zeugen hatten die Geräusche gehört, nachgeschaut und eine männliche Person in der Nähe beobachten können. Die alarmierten Polizeibeamten trafen in unmittelbarer Nähe einen alkoholisierten 15 Jahre alten Jugendlichen an, dessen Erscheinungsbild zu den Beschreibungen passte. Die Beamten nahmen den Bocholter mit zur Polizeiwache. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell