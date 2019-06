Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher flüchtet

Überrascht hat der Mitarbeiter eines Geschäftes in Borken am Samstagmorgen einen Einbrecher: Als er gegen 08.30 Uhr die Eingangstür zu den Räumen an der Straße Kornmarkt aufschließen wollte, entdeckte er im Inneren einen Unbekannten. Der Mitarbeiter verschloss die Tür und entfernte sich, um die Polizei zu verständigen. In der Zwischenzeit gelang es dem Einbrecher, die Verriegelung zu öffnen und zu fliehen. Der Unbekannte ist circa 1,65 bis 1,68 Meter groß, von dürrer Gestalt und hatte einen hinkenden Gang; er war bekleidet mit einem dunklen Kapuzensweatshirt und einer hellen Jeans; vor das Gesicht hatte der Mann sich ein Tuch gebunden, in der Hand hielt er einen hellen Beutel.

Darüber hinaus kam es in der Nacht zum Samstag in Borken erneut zu weiteren Einbruchsdelikten: Betroffen waren in einem Fall Büro- und Werkstatträume des Friedhofes am Butenwall. Der Täter gelangte allerdings nicht hinein. Erfolg hatte ein Unbekannter leider jedoch, der die Tür eines Hauses an der Johanniterstraße aufhebelte. Der Einbrecher durchsuchte die Kellerräume, entwendet aber vermutlich nichts. Zuvor hatte der Täter erfolglos versucht, das Fenster zu benachbarten Geschäftsräumen aufzuhebeln.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

