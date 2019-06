Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Transporter aufgebrochen

Bocholt (ots)

Auf Werkzeuge in Firmentransportern hatten es Unbekannte in der Nacht zum Samstag in zwei Fällen in Bocholt-Barlo abgesehen. Die Täter verschafften sich jeweils Zugang zum Fahrzeuginneren, indem sie die Hecktüren aufbrachen. An der Pfarrer-Wissing-Straße stahlen sie aus einem Wagen einen Akkuschrauber, eine Schlagbohrmaschine, einen Schlagschrauber, einen Schussapparat, ein elektrisches Schweißgerät, einen elektrischen Fuchsschwanz und eine Werkzeugmaschine. Das andere Fahrzeug hatte an der Helenastraße gestanden. Die Täter erbeuteten dort eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber und eine Stichsäge. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

