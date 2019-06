Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Gaststätte

Vreden (ots)

Bargeld und einen iPod haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag aus einer Gaststätte in Vreden gestohlen. Um in die Räume an der Königstraße zu gelangen, hatten die Täter zwei Türen aufgehebelt. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher Schränke und Schubfächer. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

