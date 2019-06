Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unter Alkohol unterwegs

Gronau (ots)

Alkoholisiert am Steuer seines Wagens saß am Samstagabend ein Autofahrer in Gronau. Polizeibeamte hatten den 36-Jährigen kontrolliert, als er die Hermann-Ehlers-Straße befuhr. Ein Test wies auf einen Atemalkoholwert von circa 0,52 mg/l hin. Ab einem Wert von 0,25 mg/l Atemalkohol liegt eine Verkehrsordnungswidrigkeit vor. Bei der Kontrolle stellte sich überdies hinaus, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Polizeiwache, wo eine exakte Bestimmung des Blutalkoholwertes erfolgte. Sie untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige.

