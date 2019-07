POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Gaststätte - Einbruch in Bäckerei - Bagger beschädigt - Feuer schnell gelöscht - Sachbeschädigung an Autos - Unfallfluchten - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Schrozberg: Sturzhelme entwendet

Am Sonntag gegen 16 Uhr legten zwei Motorradfahrer ihre beiden Sturzhelme neben ihren Motorrädern ab und besuchten anschließend das Jacobifest. Als sie gegen 20 Uhr zu ihren Motorrädern zurückkehrten, waren beide Helme nicht mehr da. Der Wert der Helme wird auf etwa 430 Euro geschätzt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Helme nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: PKW bleibt an Fahrertür hängen

Am Sonntag um 17:45 Uhr parkte ein 55-jähriger seinen VW Sharan am rechten Fahrbahnrand der Goldbacher Straße ein und wollte anschließend aus seinem Fahrzeug aussteigen, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Hierbei wurde die geöffnete Fahrertür von einem vorbeifahrenden VW Golf eines 31-Jährigen erfasst. An den Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

Crailsheim: Einbruch in Gaststätte

Zwischen Samstagabend, 23:30 Uhr und Sonntagmorgen, 08:30 Uhr, drang ein unbekannter Einbrecher auf bislang unbekannte Weise in eine Gaststätte in der Ingersheimer Hauptstraße ein. In den Räumlichkeiten brach der Dieb zwei Spielautomaten auf und entwendete daraus das Münz- sowie das Scheingeld. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Sachbeschädigung an Autos

In der St.-Martin-Straße wurden zwischen Freitagabend, 23:30 Uhr und Samstagmorgen, 09:00 Uhr, an insgesamt vier Fahrzeugen Reifen in jeweils unterschiedlicher Anzahl zerstochen. Es entstand ein gesamtschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf diese Sachbeschädigungen nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Rot am See: Feuer schnell gelöscht

Vermutlich aufgrund eines Defektes an der Photovoltaikanlage entstand am Samstag um 17:12 Uhr ein Feuer auf einem Stallgebäude im Werdeck. Das Feuer konnte durch den Besitzer bereits mit einem Feuerlöscher eingedämmt und durch die Feuerwehr Rot am See, die mit fünf Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort kamen, vollends abgelöscht werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Crailsheim: Unfall beim Ausfahren aus Grundstück

Am Freitag um 9 Uhr wollte eine 34-Jährige mit ihrem Opel aus einem Grundstück auf die Gaildorfer Straße einfahren. Hierbei übersah sie einen Ford Mondeo einer 44-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Schwäbisch Hall: Taxi nicht bezahlt

Am Montag um 02:10 Uhr ließ sich eine bislang unbekannte Dame von Obersontheim in die Mahläckerstraße in Sulzdorf fahren. Noch bevor das Taxi endgültig zum Stillstand kam, stieg die Frau aus dem Taxi aus und entfernte sich, ohne die Kosten in Höhe von 30 Euro für die Fahrt zu bezahlen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Samstag zwischen 16:30 Uhr und 18 Uhr, beim Ein-oder Ausparken seines Fahrzeugs auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes im Steinbeisweg einen daneben geparkten Daimler-Benz. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Bagger beschädigt

Zwischen Freitagnachmittag, 16.30 Uhr und Samstagnachmittag, 17 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter einen Minibagger, der auf einer Baustelle in der Ellwanger Straße abgestellt war. Mit einer Gerüststange wurden an dem Minibagger beide Seitenscheiben eingeschlagen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Mainhardt: Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro kam es am Sonntag um 13.20 Uhr an der Kreuzung der Hauptstraße zur Heilbronner Straße. Ein 21-jähriger Volvo-Fahrer missachtete die Vorfahrt einer 80-jährigen Fiat-Lenkerin, die auf der Heilbronner Straße von Schwäbisch Hall in Richtung Großerlach fuhr.

Obersontheim: Einbruch in Bäckerei

Indem er die Seiteneingangstür aufbrach, drang ein bislang unbekannter Einbrecher in die Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Hauptstraße ein. In den Räumlichkeiten wurde eine Schrankwand durchsucht, aber nichts entwendet. Aus einem Lagerraum wurden vermutlich fünf Flaschen Bier sowie ein Energydrink entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Schwäbisch Hall: PKW prallt gegen Warnbaken

Am Sonntag um kurz nach 7 Uhr befuhr ein 49-jähriger Lenker eines PKW Renault die Stuttgarter Straße in Richtung "Scharfes Eck". Auf Höhe des dortigen Einfädelungsstreifens geriet das Fahrzeug auf das Ende der mit Warnbaken markierten 2. Fahrbahn und beschädigte hierbei zwei der einbetonierte Warnbaken. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und kehrte späte zu Fuß zurück. Nachdem deutlicher Alkoholgeruch beim Unfallverursacher wahrgenommen werden konnte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3300 Euro.

Michelfeld: Mopedfahrer prallt gegen PKW

Am Samstag um kurz vor 19:30 Uhr befuhr ein 16-jähriger Lenker eines Leichtkraftrades die Seitenstraße der Daimlerstraße in Richtung eines dortigen Schnellrestaurants. Hierbei fuhr der 16-Jährige mittig auf der Fahrbahn. Im Bereich einer leichten Linkskurve prallte der Mopedfahrer frontal gegen einen ordnungsgemäß entgegenkommenden PKW BMW eines 23-Jährigen. Der 16-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe des BMW und wurde dabei leicht verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Vellberg: LKW kollidiert mit PKW

Am Samstag um 14 Uhr wollte ein 18-jähriger Lenker eines Klein-LKW Streetscooter vom Igelweg auf die Schloßgartenstraße einfahren. Hierbei übersah der junge Fahrer - wohl auch aufgrund Sichtbehinderung durch eine Hecke - einen 36-jährigen Fahrer eines Skoda Octavia, der seinerseits die Schloßgartenstraße in Richtung Markgrafenallee befuhr. Beim Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht im Parkhaus

Auf der 4. Etage im Parkhaus des DIAK in der Diakoniestraße beschädigte am Samstag zwischen 08:54 Uhr und 14:36 Uhr, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen dort geparkten Audi A4. Vermutlich hat der Unfallverursacher, bevor er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, die Scherben des Unfalls beseitigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Michelfeld: Unfall beim Überholen

Am Samstag um 9 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B14 zwischen Mainhardt und Michelfeld. Ein 28-jähriger Lenker eines Ford Focus überholte zunächst einen vorausfahrenden PKW mit Anhänger. Anschließend wollte der Ford-Fahrer noch einen Opel Astra überholen, übersah aber hierbei, dass dieser nach links abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Fichtenau: PKW fährt auf LKW auf

Am Montag um 05:20 Uhr ereignet sich auf der BAB 7 zwischen Dinkelsbühl-Fichtenau und Ellwangen ein Unfall mit einem Schaden von Höhe von etwa 20.000 Euro. Ein 23-jähriger Lenker eines PKW Mercedes fuhr aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Sattelauflieger auf. Verletzt wurde niemand.

Oberrot: Mopedfahrer schwer verletzt

Am Sonntag um 13:20 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Forsthausstraße in Neuhausen abwärts in Diebachstraße. Auf dem engen und abfallenden Gemeindeverbindungsweg fuhr der 16-Jährige kurz vor einer unübersichtlichen Linkskurve nicht äußerst rechts. Beim Erkennen einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 20-jährigen Opel-Fahrerin kam er beim Abbremsen seines Krades zu Fall und rutschte direkt unter die Front des Pkws. Hierbei wurde der junge Mann schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sachschaden entstand in Höhe von etwa 4000 Euro.

