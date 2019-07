Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Crailsheim - Müllsäcke und Fahrzeuge in Brand gesetzt

Aalen (ots)

Müllsäcke und Fahrzeuge in Brand gesetzt Crailsheim Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00.24 Uhr, setzte ein bislang Unbekannter zunächst in der Lerchenstraße vor dem Gebäude 22 gelbe Müllsäcke in Brand. Anschließend ging er weiter vor das Gebäude 46 und setzte dort ebenfalls mehrere Müllsäcke in Brand. Dieser Brand griff auf einen geparkten VW Multivan und anschließend auf einen geparkten Peugeot über. Eine zufällige vorbei fahrende Streife des Polizeireviers versuchte zunächst den Brand selbst zu löschen und verständigte die Feuerwehr. Der Feuerwehr Crailsheim, die mit 2 Fahrzeugen und 11 Mann im Einsatz war, gelang es gegen 01.00 Uhr den Brand zu löschen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief bislang ohne Erfolg. Nach bisherigen Schätzungen beträgt der Sachschaden mindestens 17000 Euro. Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten abgeben können, sich unter Tel. 07951/480-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell