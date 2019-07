POL-AA: Ostalbkreis - Stand 09.30 Uhr: 3 Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Unfallflucht Schwäbisch Gmünd Am Samstagnachmittag, zwischen 11.00 Uhr und 14.30 Uhr, wurde ein, im Parkhaus P3 des City-Centers, abgestellter schwarzer SEAT Ibiza durch einen Unbekannten beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr anschließend aus dem Parkhaus, ohne sich um den entstandenen Schaden von 1500 Euro zu kümmern. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, sich unter Tel. 07171/358-0 zu melden.

Vorfahrt missachtet Hüttlingen Am frühen Samstagabend, gegen 17.25 Uhr, wollte ein 33-jähriger VW-Lenker von der Buchener Straße in die Lengenfelder Straße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 18-Jähriger VW-Fahrers, der die Lengenfelder Straße befuhr und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von 12000 Euro.

Auffahrunfall Aalen Eine 53-jährige Audi-Lenkerin befuhr am Samstag, gegen 23.37 Uhr, die B 290 in Richtung B 29. An der Einmündung erkannte sie zu spät, dass der Verkehr vor ihr anhielt und fuhr auf den Opel einer 51-Jährigen auf. Dabei entstand ein Schaden von 7000 Euro.

