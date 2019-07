Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 20.07.2019, 12:30 Uhr - 2 Unfälle

Aalen (ots)

Rommelshausen - PKW kollidiert mit Radfahrer

Am Freitag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 51 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad den Fahrradweg in Rommelshausen in der Fellbacher Straße in Richtung Kernen. Als er auf Höhe von einer dortigen Tankstelle war, bog vor ihm ein 59 Jahre alter PKW-Lenker in diese ein und übersah den Radfahrer. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt. Er konnte nach kurzer Behandlung wieder nach Hause. Jedoch dürfte sein Fahrrad nur noch Schrottwert haben. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von ca. 1250 Euro.

Fellbach - Kind im Radanhänger leicht verletzt

Am Freitag gegen 17:36 Uhr befuhr ein 50 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad in Fellbach den Stuttgarter Platz. An der Einmündung mit der Stuttgarter Straße wollte er in diese einbiegen. Ein 81 Jahre alter Fahrer eines Mercedes übersah jedoch den Mann mit seinem Fahrrad. Dieser musste eine Vollbremsung machen, um einen Unfall zu verhindern. Sein 6 Jahre alter Sohn im Anhänger des Fahrrades wurde durch die Vollbremsung in dem Anhänger so nach vorne geschleudert, dass er hierbei leicht am Knie verletzt wurde.

