Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lkrs. Schwäbisch Hall-Stand: 20.07.2019, 12:30 Uhr- 1 Brand, 3 Unfälle

Aalen (ots)

Gaildorf - Feuerwehr ausgerückt

Am Freitag gegen 15:35 Uhr musste die Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der Ina-Seidel-Straße ausrücken. Bewohner eines Hauses hatten Brandgeruch im Treppenhaus wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Auch der Rauchmelder in einer der Wohnungen hatte angeschlagen. Die Ursache stellte sich jedoch zum Glück als Essen auf dem Herd heraus, das die Bewohner vergessen hatten. So konnte die Feuerwehr, welche mit 5 Fahrzeugen und 26 Mann vor Ort war schnell wieder ins Magazin einrücken.

Crailsheim - Vorrang nicht beachtet

Am Freitag gegen 15:10 Uhr wollte ein 18 Jahre alter Mann mit seinem BMW von einem Parkplatz in der Blaufelder Straße in Crailsheim in diese einfahren. Hierbei übersah er den BMW eines bevorrechtigten 21 Jahre alten Mannes und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 3000 Euro.

Vellberg - Rückwärts aus Parkplatz gefahren und Unfall gebaut

Am Freitag gegen 16:30 Uhr wollte eine 28 Jahre alte Lenkerin eines Seat Ibiza rückwärts in Vellberg aus dem Parkplatz der Sparkasse in der Haller Straße in diese einfahren. Hierbei übersah sie den Suzuki einer 24 Jahre alten Frau, die die Haller Straße befuhr und stieß mit dieser zusammen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von ca. 14.000 Euro.

Wallhausen - Bei Unfall richtig Pech gehabt

Am Freitag gegen 22:00 Uhr befuhr eine 42 Jahre alte Frau in Wallhausen die Blaufelder Straße, als ihr ein extrem breites landwirtschaftliches Fahrzeug entgegen kam. Dieser streifte aufgrund seiner extremen Breite den Spiegel des Fiats der Frau, welcher hierbei zu Bruch ging. Vermutlich hatte der Fahrer des Fahrzeuges den Unfall gar nicht bemerkt und fuhr einfach weiter. Die Frau ihrerseits hielt an, um nach dem Schaden zu schauen, als ein nachfolgender 18 Jahre alter Mann mit seinem Audi aus Unachtsamkeit auf den Fiat auffuhr. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

