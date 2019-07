Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mehrere Firmeneinbrüche - Einbruch in Vereinsheim - Pedelec-Diebstahl - Gerätehütte aufgebrochen - Straßenverkehrsgefährdung - Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen-Lauterburg: Vorfahrt missachtet

Am Freitag um 10:45 Uhr wollte ein 54-jähriger Lenker eines PKW Ford von der Straße Zum Schlössle nach rechts in die Reutestraße abbiegen. Hierbei missachtete der Ford-Fahrer eine 18-jährige Opel-Lenkerin, die auf der Reutestraße von links heranfuhr. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Neresheim: Firmeneinbrüche

Zwischen Donnerstagabend, 23:30 Uhr und Freitagfrüh, 09:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in die Büroräumlichkeiten einer Werkstatt in der Schwäbische Albstraße ein, indem sie eine Eingangstür aufhebelten. In den Büroräumlichkeiten wurde nichts entwendet. Aus der Werkstatthalle wurde ein Komplettsatz Sommerreifen der Größe 205/55/16, Marke Hankook im Wert von etwa 240 Euro geklaut. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Ebenfalls von Donnerstag auf Freitag drangen unbekannte Einbrecher noch in ein weiteres Firmengebäude in der Schwäbische Albstraße ein. Bei dieser Firma wurde ein ebenerdiges Fenster aufgehebelt und so die Räumlichkeiten betreten. Aus dem Verkaufsraum wurden anschließend 10 Motorsägen des Herstellers Stihl entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise auf die Einbrüche oder dem Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326 / 919001 entgegen.

Aalen: Pedelec-Diebstahl

Ein Pedelec der Marke Winora, Typ Sinus iX11 wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vom Heckträger eines PKW, welcher in der Humboldtstraße abgestellt war, entwendet. Das Fahrrad war doppelt gesichert. Das Rad wurde ohne Akku und Display gestohlen, da diese sicherheitshalber zuvor entfernt wurde. Das Rad hat einen Wert von etwa 2700 Euro. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Abtsgmünd: Gerätehütte aufgebrochen

Eine Gerätehütte eines Horts in der Straße Brühl wurde zwischen Donnerstagabend und freitagfrüh aufgebrochen. Entwendet wurde nichts. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Mögglingen: PKW überschlägt sich

Am Freitag um 05.15 Uhr befuhr eine 19-jährige Lenkerin eines PKW Ford die B29 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen. Auf Höhe der Fußgängerbrücke bei Essingen erschrak die junge Fahrerin und zog dabei ihr Fahrzeug nach links. Der PKW kam in den dortigen Grünbereich, überschlug sich anschließend und kam auf dem Dach zum Liegen. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Riesbürg-Pflaumloch: Unfall beim Abbiegen

Am Freitag um 08:45 Uhr wollte ein 54-jähriger Lenker eines PKW BMW von der Bahnhofstraße nach rechts in die Hauptstraße abbiegen. Der BMW-Fahrer erkannte einen VW, welcher von links heranfuhr. In der Annahme, dass das Fahrzeug nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegt, fuhr der BMW-Lenker los, um dem VW das Abbiegen zu erleichtern. Zu seinem Erstaunen fuhr der VW jedoch geradeaus weiter, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. An den Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden in Höhe von mindestens 6000 Euro.

Lorch: Einbruch in Vereinsheim

Zwischen Donnerstagabend und Freitagfrüh drangen unbekannte Einbrecher über ein kleines Fenster in den Lagerraum der Gaststätte eines Vereinsheimes in der Straße Goldwasen ein. Anschließend wurde die Gaststätte und ein Büroraum durchsucht. Aus dem Thekenbereich wurde ein Gastrokasse im Wert von etwa 2000 Euro entwendet. In der Kasse befand sich Münzgeld im Wert von etwa 30 Euro. Aus dem Büroraum wurde ein Wandtresor mit mehreren tausend Euro sowie drei Receiver und ein Verstärker entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf den Diebstahl und den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315 entgegen.

Alfdorf - Mutlangen: Wer wurde gefährdet?

Auf der Landstraße 1155, zwischen Alfdorf und Mutlangen, kam es am Freitagmorgen gegen 8 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung, bei welchem mehrere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet wurden. Eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin überholte ein vorausfahrendes Fahrzeug trotz Gegenverkehr. Das überholte Fahrzeug sowie der Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs mussten ihre Autos stark abbremsen, um der Überholerin das Einscheren zu ermöglichen. Im weiteren Verlauf setzte die unbekannte Fahrzeugführerin erneut zum Überholen eines vorausfahrenden PKW an. Auch in diesem Fall kam es zur Gefährdung eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Dessen Fahrer musste auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, die den Vorgang beobachtet haben oder selbst gefährdet wurden, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Buswartehäuschen zerstört

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden an einem Buswartehäuschen an der Haltestelle Sonnenhalde, in der Straße In der Vorstadt, sämtliche Glasscheiben zerstört. Es entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf die Vandalen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Auf dem Parkdeck 2 des City Centers in der Straße Kalter Markt, wurde am Mittwoch zwischen 10:45 Uhr und 13 Uhr, ein PKW Daimler-Benz beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5800 entgegen.

