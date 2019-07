Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Bankmitarbeiterin verhindert Betrug, Tödlicher Verkehrsunfall, 2 x Unfallflucht & Spiegel abgerissen

Rems-Murr-Kreis (ots)

Schorndorf: Bankmitarbeiterin verhindert Betrug

Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin konnte am Donnerstag ein Betrug gerade noch verhindert werden. Eine 89-jährige Frau erhielt am Nachmittag einen Anruf einer bisher unbekannten Frau, die sich als langjährige Freundin der Seniorin ausgab. Im weiteren Gespräch gab die Anruferin an, dass sie Geld für den Kauf einer Eigentumswohnung benötige. Als die Rentnerin einen fünfstelligen Betrag bei ihrer Bankfiliale am Karlsplatz abheben wollte, wurde die Bankangestellte am Schalter misstrauisch und verständigte die Polizei. Trotz intensiver Ermittlungen konnten die Betrüger bislang nicht gefasst werden.

Da es momentan zu einer starken Häufung solcher oder ähnlich gelagerter Straftaten kommt, rät die Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

- Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörige oder anderen Ihnen nahe stehende Personen.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

- Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

- Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom.

- Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

Kirchenkirnberg: Tödlicher Motorradunfall

Gegen 11:50 Uhr ereignete sich am Freitag auf der Landesstraße 1149 zwischen Kirchenkirnberg und Oberneustetten ein Unfall, bei dem ein Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Biker mit seiner Triumph in Richtung Oberneustetten unterwegs und kam in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Die L 1149 musste während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden.

Remshalden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Donnerstag, 20:30 Uhr und Freitag, 7 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Schorndorfer Straße einen geparkten Skoda und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schwaikheim: Verkehrsunfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag zwischen 12:45 Uhr und 14:05 Uhr einen in der Bahnhofstraße geparkten Daimler und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der am Daimler entstandene Schaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Winnenden (Tel. 07195 6940) in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Spiegel abgerissen

Zwischen Freitag, 12.07.2019 und Donnerstag, 18.07.2019 wurde im Hermann-Löns-Weg der rechte Außenspiegel eines geparkten Fiat Punto mutwillig abgerissen. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

