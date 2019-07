Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Unfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Kirchberg an der Murr: Anhänger mit Getreideernte kippen um

Ein 59 Jahre alter Mann war mit einem Gespann bestehend aus einem Fiat-Traktor und zwei Anhängern am Donnerstag gegen 16:00 Uhr auf der Kreisstraße 1834 in Richtung Marbach unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung zur Kläranlage Kirchberg kam der Fahrer mit dem Gespann aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine leichte Böschung hinunter. Dabei kippten beide Anhänger um und blieben kopfüber liegen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 8.000 Euro.

Backnang: Verkehrsunfallflucht

Ein am Donnerstag zwischen 22:00 Uhr und 23:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Stuttgarter Straße geparkter BMW wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dabei entstand an dem BMW Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt.

Die Polizei Backnang nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 07191 909-0 entgegen.

Fellbach: Roller stößt frontal mit PKW zusammen

In der Stuttgarter Straße wollte am Donnerstag gegen 16:15 Uhr ein 29-jähriger Rollerfahrer die an einer Ampel wartenden Pkw links überholen. Dabei übersah er einen aus einem Grundstück ausfahrenden, ihm entgegenkommenden Pkw der Marke Audi eines 54-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der hierbei enstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Fellbach: Auffahrunfall mit Motorrad

Etwa 20 Minuten vor 17 Uhr fuhr ein 51 Jahre alter Aprilia-Fahrer in der Stuttgarter Straße stadteinwärts. Dabei übersah er, dass ein vorausfahrender 60 Jahre alter Hyundai-Fahrer seinen PKW abbremsen musste. Der Aprilia-Fahrer fuhr auf das Auto auf. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro.

Waiblingen: Unfall mit leicht verletztem Rollerfahrer

Ein 63-jähriger Daimler-Fahrer übersah am Donnerstag, gegen 10:45 Uhr in der Schorndorfer Straße beim Wenden einen 61 Jahre alten Rollerfahrer und kollidierte mit diesem. Der Rollerfahrer kam nach dem Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Winterbach: Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Im Kreisverkehr Ostlandstraße / Ritterstraße ereignete sich am Donnerstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin verletzt wurde. Eine 66-jährige Dacia-Fahrerin missachtete bei der Einfahrt in den Kreisverkehr die Vorfahrt der 51-jährigen Motorradfahrerin und verursachte so eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die verletzte Motorradfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Welzheim: Unfall mit Sachschaden

Rund 6000 Euro Sachschaden entstanden am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Industriestraße / Silcherstraße. Eine 50 Jahre alte VW Fahrerin missachtete die Vorfahrt eines 65-jährigen Mitsubishi-Fahrers und kollidierte mit diesem.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell