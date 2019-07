Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Tretroller entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht im Parkhaus

Am heutigen Donnerstag zwischen 08:30 Uhr und 10 Uhr wurde ein PKW Mercedes, der im Untergeschoss im Parkhaus am Spritzenhausplatz in der Bahnhofstraße abgestellt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf die Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Unterkochen: Schaufensterscheibe beschädigt

Eine Schaufensterscheibe eines Friseursalons am Rathausplatz wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise erbittet der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 / 955990

Schwäbisch Gmünd: Geparkten PKW beschädigt und geflüchtet

Zwischen Mittwochmittag, 13 Uhr und Donnerstagmorgen, 00:05 Uhr, wurde ein PKW Renault Laguna, welcher in dieser Zeit am rechten Straßenrand der Rainhalde abgestellt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Waldstetten: Tretroller entwendet

Einem 9-jährigen Mädchen wurde während dem Musikunterricht in der Straße Kirchberg der Tretroller im Wert von etwa 180 Euro entwendet. Die Tat ereignete sich am Mittwoch zwischen 15:15 Uhr und 16:10 Uhr. Hinweise auf den Diebstahl nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 / 42454 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag um 05:40 Uhr befuhr eine 55-jährige Lenkerin eines PKW Skoda die Benzholzstraße und wollte nach links in die Buchstraße abbiegen. Hierbei übersah die Skoda-Lenkerin einen von links kommenden PKW Opel eines 46-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

