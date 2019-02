Polizei Düren

POL-DN: Unbekannter verursacht 2000 Euro Schaden

Jülich (ots)

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin.

Die Tat ereignete sich am Freitag, den 15.02.2019. Um 07:40 Uhr hatte der Besitzer eines roten Pkw BMW sein Fahrzeug auf der Herrenstraße in Barmen abgestellt. Als er am frühen Abend gegen 18:00 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der Stoßstange vorne links.

Aufgrund der Höhe des Schadens wird derzeit davon ausgegangen, dass der Fahrer/die Fahrerin des unfallverursachenden Fahrzeugs das Geschehen bemerkt haben muss.

Hinweise auf das Unfallgeschehen sowie dessen Verursacher/in oder das beteiligte Fahrzeug erbittet der zuständige Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats an die Telefonnummer 02421 949-5233. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 zu erreichen.

