Polizei Düren

POL-DN: Betrunkener beleidigt Polizeibeamten

Linnich (ots)

Die Nacht von Sonntag auf Montag verbrachte ein 24 Jahre alter Mann aus Baesweiler in einer Gewahrsamszelle der Polizeiwache Jülich. Er hatte in alkoholisiertem Zustand einen Verkehrsunfall verursacht und einen Polizisten bespuckt und beleidigt.

Gegen 21:35 Uhr ereignete sich der Verkehrsunfall an der Umgehungsstraße/Einmündung Brachelener Straße in Linnich. Dort hatte ein Autofahrer in einem Kreisverkehr scheinbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Nachdem das Fahrzeug in die Hecke eines angrenzenden Grundstücks fuhr und diese beschädigte, kam es auf der Mittelinsel des Kreisels an einem Verkehrszeichen zum Stillstand.

Die von Anwohnern hinzugerufenen Polizisten trafen auf den 24 Jahre alten Unfallverursacher, in dessen Atemluft deutlich Alkoholgeruch zu riechen war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 2,18 Promille. Dieses Ergebnis hatte zur Folge, dass der junge Mann aus Baesweiler zur Polizeiwache nach Jülich mitgenommen wurde. Dort entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe. Darüber hinaus wurde sein Führerschein sichergestellt. Die Untersagung der Weiterfahrt war nicht erforderlich: der stark beschädigte Wagen des 24-Jährigen musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden, außerdem verblieb der Beschuldigte zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeilichem Gewahrsam. Er hatte nicht nur versucht, einen der Beamten zu bespucken, sondern ihn auch in drohender Weise beleidigt.

Die Höhe des bei dem Unfall verursachten Schadens beläuft sich auf geschätzte 29000 Euro.

