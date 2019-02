Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Autos beschädigt

Düren (ots)

Sechs Fahrzeughalter mussten am Samstag feststellen, dass ein bislang Unbekannter den Lack ihrer Autos beschädigt hatte.

Alle Fahrzeuge waren in der Pastor-Gombert-Straße in der Dürener Innenstadt abgestellt. Der Tatzeitraum lässt sich auf Freitag, 22:30 Uhr, bis Samstag, 10:00 Uhr, eingrenzen. Ein bislang Unbekannter zerkratzte mit einem nicht bekannten Gegenstand den Lack an der jeweils linken Fahrzeugseite. Alle Fahrzeuge standen am rechten Fahrbahnrand. Der Schaden an den Pkw beläuft sich auf circa 2000 Euro pro Fahrzeug.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell