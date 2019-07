Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Polizisten beleidigt und verletzt, Autos beschädigt & Buntmetall-Diebstahl

Rems-Murr-Kreis (ots)

Murrhardt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen 19:10 Uhr und 21:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwochabend auf dem Parkplatz Klosterhof einen geparkten VW Golf Plus und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Golf entstanden rund 1500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Murrhadt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegen.

Waiblingen: Polizisten beleidigt und leicht verletzt

Eine 29 Jahre alte Frau wollte am Donnerstagvormittag die Wohnung ihres Ex-Freundes in der Stauferstraße nicht verlassen, weshalb dieser letztlich die Polizei verständigte. Da die Frau trotz mehrfacher Aufforderung der Beamten die Wohnung noch immer nicht verlassen wollte, wurde sie von den Polizisten aus der Wohnung gebracht. Hiergegen wehrte sie sich derart heftig, dass zwei Beamte leicht verletzt wurden. Im weiteren Verlauf beleidigte die alkoholisierte Dame zudem eine Polizistin. Sie muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Althütte: Fahrrad vs. Auto

Eine 31 Jahre alte VW-Fahrerin war am Donnerstag gegen 8:30 Uhr in der Straße Am Brunnen unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Am Brunnen / Hauptstraße übersah ein den Radweg befahrender Fahrradfahrer das stehende Auto und kollidierte seitlich mit diesem. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Er wurde von Rettungskräften in eine Klinik verbracht. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Fellbach: Autos beschädigt

Zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr und Donnerstag, 6:00 Uhr haben Unbekannte in der Wilhelm-Maybach-Straße an zwei Mercedes die Mercedes-Sterne abgerissen und entwendet. Einer der beiden Wagen wurde dabei zusätzlich beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Der Wert des Diebesgutes liegt im dreistelligen Bereich.

Die Polizei Fellbach nimmt Hinweise unter Telefon 0711 5772-0 entgegen.

Schorndorf: Buntmetall-Diebstahl

Unbekannte Täter entfernten zwischen Mittwoch, 21:00 Uhr und Donnerstag, 11:00 Uhr an einem Vereinsheim In der Wanne sämtliche Dachrinnen inklusive Fallrohr. Der Wert des Diebesgutes dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei Schorndorf bittet um Hinweise unter Telefon 07181 204-0

