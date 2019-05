POL-CUX: LK Cuxhaven, Geestland/ OT Bad Bederkesa - Gefahrstoffunfall auf der L 119 mit einer schwer verletzten Person

Polizeiinspektion Cuxhaven

Am Freitag, den 10.05.2019, gegen 13:25 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Gladbecker mit seinem niederländischen Sattelzug mit Tankcontainer die L 119 in Fahrtrichtung Bad Bederkesa. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeuggespann plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte über die Fahrbahn und kam im linken Seitenraum auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Fahrzeugführer, der in seinem Führerhaus eingeklemmt wurde, konnte schwer verletzt aus dem Fahrzeug gerettet und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Lebensgefahr besteht nicht. An dem verunfallten Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Das Zugfahrzeug, und der mit einem Gefahrstoff voll beladene Tankcontainer mussten aufwendig mit zwei Kränen geborgen werden. Zu einer Beschädigung des Innentankes kam es glücklicherweise nicht. Bei der Ladung handelt es sich um ein flüssiges Zusatzmittel, das in der Schaumstoffindustrie Verwendung findet. Ein möglicher Produktaustritt bei diesem Ladegut, aufgrund eines Leck geschlagenen Tankcontainers, hätte einen Gefahrguteinsatz größeren Ausmaßes ausgelöst, bei dem wesentlich längere Sperrungen die Folge gewesen wären. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 140.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung wurde die Landesstraße 119 komplett gesperrt. Aufgrund der ca. 8-stündigen Sperrung kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. An der Einsatzbewältigung waren ca. 90 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bad Bederkesa, Langen, Elmlohe, Flögeln, Lintig, Köhlen und Imsum (inkl. Gefahrgutzug), 1 Rettungswagenbesatzung und 1 Notarzt beteiligt.

