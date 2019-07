Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Exhibitionist und Unfallflucht.

Schwäbisch Hall (ots)

Blaufelden: Exhibitionist ermittelt

Einen 30 Jahre alten Exhibitionisten haben zwei Jugendliche am Mittwoch wieder erkannt, der zwei Tage zuvor seine Hose heruntergelassen und die Mädchen belästigt hat.

Die Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren hatten sich am Montag zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr an einer Grillhütte zwischen dem Waldgebiet Löchlesholz und der B 290 aufgehalten, als sich der Mann ihnen zeigte. Er hatte gegenüber den Jugendlichen sein Geschlechtsteil entblößt und sie auch verbal belästigt. Die 16-Jährige schrie den Täter an, woraufhin er das Weite suchte. Die Eltern der Mädchen hatten am Montagabend die Polizei informiert, nachdem sie davon erfahren hatten. Als sich die beiden Mädchen am Mittwochnachmittag mit einer erwachsenen Begleitperson wieder an der Grillhütte aufhielten, lief der Mann erneut vorbei. Die Mädchen erkannten diesen wieder und verständigten sofort die Polizei. Zwei Streifenbesatzungen vom Polizeiposten Blaufelden trafen den 30 Jahre alten Mann in unmittelbarer Nähe an und verbrachten ihn zu strafprozessualen Maßnahmen auf die Dienststelle. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Schwäbisch Hall: Wohnmobil bei Unfallflucht beschädigt

Ein im Heidweg geparktes Wohmobil wurde zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr und Donnerstag, 10:00 Uhr von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Aufgrund der Art des Schadens wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Transporter oder Lkw handelt. Der Schaden an dem Wohnmobil der Marke Dethleffs wird auf circa 500 Euro beziffert. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell