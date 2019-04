Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Prävention in Sachen PKW-Aufbrüche

Bad Dürkheim (ots)

Am Vormittag des 26.04.2019 haben Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei Fußstreifen in den Wohngebieten und im Innenstadtbereich von Bad Dürkheim durchgeführt. Hintergrund sind die in den letzten Wochen vermehrt auftretenden PKW-Aufbrüche. Es wurden in allen unverschlossenen Fahrzeugen Flyer zum Thema 'Einbruchschutz bei PKW-Aufbrüchen' hinterlassen. Die Flyer wurden zudem in den betreffenden Wohngebieten verteilt. Die Polizei appelliert an alle PKW-Besitzer ihre Fahrzeuge immer zu verschließen, um so das Risiko Opfer einer Straftat zu werden, minimieren zu können.

