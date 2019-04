Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall mit verletzter Person

Meckenheim (ots)

Am Freitag, 26.04., kurz vor 06.30 Uhr befuhr der 24-jähriger Fahrer eines Pkw Opel die L 519 aus Meckenheim kommend in Fahrtrichtung Neustadt-Mußbach. Aus bisher nicht endgültig geklärten Gründen geriet er mit seinem Pkw in den Grünstreifen, infolgedessen ins Schlingern und überschlug sich letztlich in einem angrenzenden Weinberg. Der verunglückte war vor Ort ansprechbar, konnte allerdings sein Fahrzeug nicht selbstständig verlassen. Zur Bergung und Versorgung des Verletzten waren 5 Rettungskräfte, 2 Notärzte und ein Rettungshubschrauber vor Ort, weiterhin 40 Kräfte aus Feuerwehren der Verbandsgemeinde Deidesheim. Neben einem Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Haßloch war auch einer der Polizeiinspektion Neustadt im Einsatz. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste durch einen Abschleppunternehmer geborgen werden. Die L 519 musste für eine halbe Stunde vollgesperrt werden. Der 24-jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Nach ersten Erkenntnissen sind seine Verletzungen nicht schwerwiegend.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell