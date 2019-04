Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht vermutlich unter Einfluß von Drogen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gestern kurz nach der Mittagszeit beschädigte der 26-jährige Fahrer eines Pkw beim Ausparken in der Lachener Straße einen weiteren geparkten Pkw und wurde von einem Zeugen angesprochen. Den 26-Jährigen interessierte dies indes wenig und er entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Personalien zu hinterlassen. Die informierte Polizei traf den Fahrer zuhause an. Er gab an, an dem Tag an einem Joint geraucht zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Höhe des Schadens wird mit ca. 500 Euro angegeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell