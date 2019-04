Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Gefälschter Kassenbon aufgefallen

Grünstadt, Obersülzer Straße- 25.04.2019, 18:50 Uhr (ots)

In einem Grünstadter Supermarkt versuchte gestern eine Frau ein Iglu-Zelt umzutauschen, das sie angeblich in einer anderen Filiale für knapp 40 EUR gekauft hatte. Die Filialleiterin wurde misstrauisch und es stellte sich heraus, dass das Zelt gerade erst aus der Auslage in Grünstadt entnommen wurde. Auch hatte die Täterin das Zelt beschädigt, um die Reklamation zu untermauern. Als die Filialleiterin den Kassenbon genauer prüfte und diesen als Fälschung erkannte, flüchtete die Täterin in einem PKW mit SLS-Kennzeichen. Die Fahndung nach dem PKW verlief erfolglos.

Rückfragen bitte an:

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell