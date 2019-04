Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Rucksack aus offenem Fahrzeug entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine unbekannte Person nutzte die Unachtsamkeit eines 64-jährigen Mannes aus, der gestern am frühen Morgen in der Breslauer Straße kurz sein Fahrzeug offen stehen ließ, um aus der Wohnung der Lebensgefährtin Gegenstände zu holen. Der oder die Unbekannte entnahmen einen Rucksack aus dem Auto, in dem sich Schlüssel für mehrere Häuser befanden.

