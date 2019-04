Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogen- und Alkoholeinfluß Beschäftigten eines Einkaufsmarktes angegriffen

Lambrecht (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen verhielten sich ein 30-jähriger Mann aus Speyer sowie sein 27-jähriger Freund aus Hettenleidelheim gestern mittag auffällig auf dem Gelände zweier Einkaufsmärkte in Lambrecht. Als sie gegen 16:00 Uhr von einem Mitarbeiter eines Discounters des Gebäudes verwiesen wurden, griffen sie den 30-jährigen Beschäftigten, der selbst in der VG Lambrecht wohnt, unvermittelt an. Nach einem Tritt in den Rücken wurde dem Discount-Mitarbeiter auch noch eine Flasche auf den Kopf geschlagen. Bekannte des Discount-Mitarbeiters, die in der Nähe waren, eilten dem Mann zuhilfe. Der 30-jährige Schläger konnte bis zum Eintreffen der Polizei am Boden festgehalten werden, der 27-jährige wurde "durch körperliche Einwirkung" außer Gefecht gesetzt und mußte zunächst durch den eingetroffenen Rettungswagen behandelt werden. Der Speyerer hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,66 Promille, der Mann aus Hettenleidelheim 1,32 Promille. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen, da ihr Verhalten auch auf den Konsum von Betäubungsmittel hindeutete. Über die tatsächlichen Verletzungen der Beteiligten ist noch nichts bekannt. Zahlreiche Personen stellten sich als Zeugen zur Verfügung und müssen noch zur Sache vernommen werden.

