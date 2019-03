Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Offenbar grundlos verletzte am Samstagabend ein 20-Jähriger einen 37-Jährigen am Hauptbahnhof Freiburg mit einem Messer. Der deutsche Staatsangehörige stach hierbei dem Geschädigten ein Küchenmesser seitlich in den Oberkörper. Der deutsche Staatsangehörige erlitt dadurch eine ca. 3 cm tief Stichverletzung am Bauch, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Tatverdächtige, der unmittelbar nach der Tat mit einer Regionalbahn in Richtung Norden gefahren war, konnte in Gundelfingen durch eine Streife des Polizeirevier Freiburg-Nord festgenommen werden. Dabei wurde auch die mutmaßliche Tatwaffe beim 20-Jährigen aufgefunden. Eine Atemalkoholkontrolle beim Tatverdächtigen ergab einen Wert von 1,9 Promille. Zudem wurde durch eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Am Sonntagmittag wurde der 20-Jährige dem Bereitschaftsrichter am Amtsgericht Freiburg vorgeführt, welcher eine Untersuchungshaft anordnete. Anschließend wurde der Heranwachsende durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Wohnsitzlosen und bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Mann führt die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein.

