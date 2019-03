Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Falscher Mexikaner im Fernbus

Weil am Rhein (ots)

Ein 26-Jähriger versuchte sich als mexikanischer Staatsangehöriger auszugeben, kam damit aber nur bis zur Kontrolle der Bundespolizei am Übergang Weil-Autobahn. Die Beamten stellten bei der Überprüfung am Donnerstagmittag fest, dass die Person die sie kontrollierten nicht identisch war, mit dem Lichtbild im mexikanischen Reisepass, denn der Mann vorgelegt hatte. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurde ermittelt, dass der 26-Jährige aus den Palästinensischen Autonomiegebieten stammt und nach Belgien reisen wollte. Der mexikanische Reisepass wurde sichergestellt und gegen den 26-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauch von Ausweispapieren und unerlaubter Einreise eingeleitet. Da der Mann kein Schutzersuchen vorbrachte wurde er an die Ausländerbehörde weitergeleitet.

