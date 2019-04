Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geldbeutel aus Tasche gestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gestern Nachmittag wurde einer 75-jährigen Frau in einem Discounter in Neustadt der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen. Wie dies genau geschehen konnte, ist noch nicht geklärt. Im Geldbeutel befanden sich Bargeld in Höhe von ca. 200 Euro sowie persönliche Ausweisdokumente.

