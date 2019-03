Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Angeblicher Heizungsableser

Dörrenbach (ots)

Am Freitag, 01.03.19, zwischen 12:00 Uhr Und 13:00 Uhr, ist im Ortsbereich eine südländisch aussehende Person in verdächtiger Weise aufgefallen. Der Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, gab an die Heizung ablesen zu wollen. Dies kam dem Bewohner merkwürdig vor. Nachdem der Mann einen Ausweis vorzeigen sollte, entfernte er sich mit einem BMW mit Karlsruher Kennzeichen. Hinweise auf die Person oder das Fahrzeug bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343-93340 oder per email unter pibadbergzabern@Polizei.rlp.de zu melden.

