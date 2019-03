Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Wickeltasche aus PKW gestohlen

Eine Frau hatte ihren Pkw beim Verlassen in der Ludwigstraße am Samstagmittag nicht ordnungsgemäß verschlossen. Deshalb konnten Unbekannte eine Wickeltasche, die auf dem Beifahrersitz abgestellt war, entwenden. Hinweise über entsprechende Wahrnehmungen erbittet die Polizei in Edenkoben unter Tel 06323 9550.

