Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Faschingsumzug

Bellheim (ots)

Bei trockener Witterung säumten tausende Zuschauer die verkürzte Umzugsstrecke in Bellheim. Am Rande der Umzugsstrecke kam es im Spiegelbachpark vereinzelt zu Auseinandersetzungen. Insgesamt registrierte die Polizei bislang drei Körperverletzung. Bei einer Körperverletzung wurde eine Einsatzkraft der Feuerwehr Bellheim von einem Unbekannten leicht verletzt. Bei einer Personalienüberprüfung leistete ein alkoholisierter 28-Jähriger aus Ettlingen Widerstand und verletzte dabei einen Polizeibeamten. Während der Veranstaltung mussten zudem mehrere Platzverweise ausgesprochen werden. Bei den gemeinsamen Kontrollen von Jugendamt und Polizei kippten die Kontrollkräfte insgesamt 225 Liter Alkoholika in der Verbotszone aus. Zwei Anzeigen wurden wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

